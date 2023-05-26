Глава «Тинькофф банка» предложил создать альтернативу платежной системе «Мир»

Глава «Тинькофф банка» Станислав Близнюк заявил, что необходимо усилить плодотворное влияние конкуренции на рынок платежей, сообщает РИА Новости.

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Выступая на V съезде Ассоциации банков России он указал, что для этого кредитным организациям следует рассмотреть вопрос создания альтернативы платежной системе «Мир».

«Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, предложить другой продукт технологический», - заключил он.

РАнее посол Кубы в РФ Хулио Гармендию Пенью заявил, что работы по внедрению российских карт «Мир» на острове затянулись из-за технических проблем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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