«Куда садиться?»: Названы возможные проблемы для полетов SJ-100
Необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы для самолета SJ-100, отметил в эфире НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев.
Российский ближнемагистральный самолет SJ-100 будут облетывать до конца года, в серийное производство он может пойти только с 2024 года, рассказал гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН. При этом, указал он, «на земле» все должно быть готово для регулярных рейсов на новых машинах.
Накануне сообщалось, что опытный образец российского самолета SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Полет длился 54 минуты на скорости до 343 км/ч и высоте до трех километров. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа отечественных систем самолета, управляемость и устойчивость лайнера в воздухе. Виктор Горбачев отметил, что со следующего года может начаться лишь штучная поставка новых самолетов.
«До конца года самолет будут "облетывать", в серию он может пойти только со следующего года. Это машина, которая летает на две-три тысячи километров. Поставка начнется штучная, сразу не смогут поставить на крыло 100-200 машин. Чтобы заменить нормально весь парк, требуется около 700 машин. Ну две машины дадут на компанию, ну три… Руки будут поднимать те, которые летают на б/ушных машинах. При этом, может быть, кто-то из дружественных стран захочет закупать SJ-100», - сказал Горбачев.
Он отметил, что необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы для SJ-100, чтобы не получилась такая же ситуация, как с российским самолетом МС-21. Горбачев напомнил, что МС-21 нужна взлетно-посадочная полоса не менее 2,8 километра, а таких в регионах не так много.
«Кроме того, что машину выпускают, нужно настроить всех поставщиков, кто туда будет "напихивать" комплектующие? Это около сотни всяких заводов, фабрик и мастерских. Кроме того, мы должны перейти с GPS на ГЛОНАСС, а значит, нужно десятка полтора спутников напускать. Также нужно понимать, какая полоса нужна будет для этой новой машины, нам не говорят ничего уважаемые конструкторы. Например, самолету МС-21 нужна полоса не менее 2,8 километра, а у нас таких полос, особенно по Сибири, не так уж и много. Куда он будет садиться?», - добавил собеседник НСН.
Ранее, в декабре, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что авиакомпаниям SJ-100 начнут продавать уже в 2024 году. Позднее, в апреле, глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что ежегодно планируется выпускать 20 самолетов с отечественным двигателем ПД-8, передает «Радиоточка НСН».
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