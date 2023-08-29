«Куда садиться?»: Названы возможные проблемы для полетов SJ-100

«До конца года самолет будут "облетывать", в серию он может пойти только со следующего года. Это машина, которая летает на две-три тысячи километров. Поставка начнется штучная, сразу не смогут поставить на крыло 100-200 машин. Чтобы заменить нормально весь парк, требуется около 700 машин. Ну две машины дадут на компанию, ну три… Руки будут поднимать те, которые летают на б/ушных машинах. При этом, может быть, кто-то из дружественных стран захочет закупать SJ-100», - сказал Горбачев.

Он отметил, что необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы для SJ-100, чтобы не получилась такая же ситуация, как с российским самолетом МС-21. Горбачев напомнил, что МС-21 нужна взлетно-посадочная полоса не менее 2,8 километра, а таких в регионах не так много.

«Кроме того, что машину выпускают, нужно настроить всех поставщиков, кто туда будет "напихивать" комплектующие? Это около сотни всяких заводов, фабрик и мастерских. Кроме того, мы должны перейти с GPS на ГЛОНАСС, а значит, нужно десятка полтора спутников напускать. Также нужно понимать, какая полоса нужна будет для этой новой машины, нам не говорят ничего уважаемые конструкторы. Например, самолету МС-21 нужна полоса не менее 2,8 километра, а у нас таких полос, особенно по Сибири, не так уж и много. Куда он будет садиться?», - добавил собеседник НСН.

Ранее, в декабре, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что авиакомпаниям SJ-100 начнут продавать уже в 2024 году. Позднее, в апреле, глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что ежегодно планируется выпускать 20 самолетов с отечественным двигателем ПД-8, передает «Радиоточка НСН».

