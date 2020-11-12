Глава РФПИ предрек восстановление мировой экономики в 2021 году

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что 2021 год может стать прорывным для восстановления роста мировой экономики. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

Дмитрий отметил, что российская экономике и особенно ее энергетический сектор очень зависят от экономики других стран.

Он добавил, что Россия заинтересована в окончании торговых споров и спаде пандемии коронавируса, поэтому выступает за производство разных вакцин от COVID-19. Следующий год может стать прорывным для восстановления роста экономики, заключил глава РФПИ.

Кирилл Дмитриев рассказал о вкладе РФПИ в борьбу с коронавирусом

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ФОТО: РИА Новости
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