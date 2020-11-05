Кирилл Дмитриев рассказал о вкладе РФПИ в борьбу с коронавирусом

Объёмы производства в России первой в мире вакцины от COVID-19 – отечественного препарата «Спутник V» - продолжают увеличиваться. Как заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, к концу года Россия выйдет на производство миллионов доз вакцины «Спутник V» в месяц. На сегодняшний день изготовлением вакцины занимаются три предприятия: НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, «Биннофарм» и «Генериум». В скором времени к ним должны подключиться еще две крупные производственные площадки – «Р-Фарм» и «Биокад».

Перечисленные предприятия успешно справляются с технологически сложным проектом и наращивают производственные мощности. По словам Кирилла Дмитриева, препараты, произведенные в России, будут предназначены для внутреннего рынка. Именно его насыщение вакциной является приоритетным.

В настоящее время РФПИ и его зарубежные партнеры ожидают результаты клинических исследований вакцины «Спутник V» в ряде стран мира. После регистрации препарата ряд зарубежных предприятий получит технологии производства российской вакцины от COVID-19. Кирилл Дмитриев подчеркнул, что произведенные в нашей стране дозы препарата будут использоваться для вакцинации россиян. На зарубежные рынки будут поставляться вакцины, которые изготовлены за границей.

Напомним, препарат для вакцинации от COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, был зарегистрирован в России 11 августа. Сейчас ведутся пострегистрационные исследования препарата, в которых участвуют более 40 тысяч добровольцев. Первая и вторая фазы клинических исследований прошли успешно. В их ходе специалистами были подтверждены иммуногенность препарата и отсутствие серьезных побочных эффектов.

Параллельные дополнительные клинические исследования также проводятся в Белоруссии, вскоре они будут запущены в ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран.

Добавим, в сентябре ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал статью коллектива ученых НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, подтверждающую эффективность и безопасность российской вакцины от COVID-19.

