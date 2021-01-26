Глава РФПИ предрек появление в мире новых «черных лебедей»

Мир ждет появление новых «черных лебедей», в том числе ускорение инфляции. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе выступления на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.

«Какие же следующие лебеди могут прилететь? Мы полагаем, что речь об инфляции. Я думаю, что она неизбежно последует за печатаньем денег по всему миру», - сказал он, не исключив, что человечество может ждать какая-нибудь новая пандемия.

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Дмитриев отметил важность работы по вопросам защиты окружающей среды. Также он обратил внимание на угрозу со стороны терроризма.

Глава РФПИ выразил уверенность, что мир нуждается в устойчивости на глобальном уровне, призвав к международному сотрудничеству.

Завтра на ВЭФ в Давосе выступит президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал «360». Мероприятие впервые проходит в онлайн формате, связано это с пандемией. Форум стартовал в понедельник, 25 января.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин во время выступления на форуме заявил, что российская экономика может вернуться к докризисному уровню уже к осени, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Всемирный Экономический Форум В Давосе
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