Глава РФПИ предрек появление в мире новых «черных лебедей»
Мир ждет появление новых «черных лебедей», в том числе ускорение инфляции. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе выступления на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.
«Какие же следующие лебеди могут прилететь? Мы полагаем, что речь об инфляции. Я думаю, что она неизбежно последует за печатаньем денег по всему миру», - сказал он, не исключив, что человечество может ждать какая-нибудь новая пандемия.
Дмитриев отметил важность работы по вопросам защиты окружающей среды. Также он обратил внимание на угрозу со стороны терроризма.
Глава РФПИ выразил уверенность, что мир нуждается в устойчивости на глобальном уровне, призвав к международному сотрудничеству.
Завтра на ВЭФ в Давосе выступит президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал «360». Мероприятие впервые проходит в онлайн формате, связано это с пандемией. Форум стартовал в понедельник, 25 января.
Накануне глава ВТБ Андрей Костин во время выступления на форуме заявил, что российская экономика может вернуться к докризисному уровню уже к осени, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- В Германии за сутки умерли более 900 пациентов с коронавирусом
- Соловьев назвал удар женщине в живот «отталкиванием ногой»
- Глава РФПИ предрек появление в мире новых «черных лебедей»
- Россия с 1 марта повышает пошлину на вывоз пшеницы
- ФСБ пресекла попытку вывоза в США военных радиостанций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru