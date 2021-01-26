Глава РФПИ предрек появление в мире новых «черных лебедей»

Мир ждет появление новых «черных лебедей», в том числе ускорение инфляции. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе выступления на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.

«Какие же следующие лебеди могут прилететь? Мы полагаем, что речь об инфляции. Я думаю, что она неизбежно последует за печатаньем денег по всему миру», - сказал он, не исключив, что человечество может ждать какая-нибудь новая пандемия.