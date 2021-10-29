Глава НОВАТЭКа рассказал, какой будет зима для рынка газа

На газовом рынке ожидается тяжёлая зима, сообщает RT со ссылкой на заявление главы компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.

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По его словам, цены на этом рынке топлива уже не вернутся к уровню 2019 года. «На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжёлая», — сказал Михельсон. Глава компании исключил возможность достижения цен на газ уровня 2019 года, при том, что со второго квартала рынок всё-таки стабилизируется.

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предупредил, что эпоха дешевой энергии может подойти к концу из-за введения так называемых углеродных налогов на традиционные энергоресурсы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазТопливо
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