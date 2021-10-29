Глава НОВАТЭКа рассказал, какой будет зима для рынка газа
На газовом рынке ожидается тяжёлая зима, сообщает RT со ссылкой на заявление главы компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.
По его словам, цены на этом рынке топлива уже не вернутся к уровню 2019 года. «На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжёлая», — сказал Михельсон. Глава компании исключил возможность достижения цен на газ уровня 2019 года, при том, что со второго квартала рынок всё-таки стабилизируется.
Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предупредил, что эпоха дешевой энергии может подойти к концу из-за введения так называемых углеродных налогов на традиционные энергоресурсы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru