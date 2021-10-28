Сечин предрек конец эпохи дешевой энергии
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предупредил, что эпоха дешевой энергии может подойти к концу из-за введения так называемых углеродных налогов на традиционные энергоресурсы.
«Газовый кризис этого года наглядно показал, насколько дефицит одного из энергоресурсов может отразиться на ценах и балансах всей энергетики», - цитирует Сечина РИА Новости.
По его словам, из-за «дестимулирования традиционной энергетики» инвестиции в эту сферу сократятся, что приведет к росту цен.
«Эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу», - считает Сечин.
Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предрек новую технологическую революцию и «перегруппировку» стран-лидеров мировой экономики в течение 10 лет.
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