Сечин предрек конец эпохи дешевой энергии

По его словам, из-за «дестимулирования традиционной энергетики» инвестиции в эту сферу сократятся, что приведет к росту цен.

«Эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу», - считает Сечин.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предрек новую технологическую революцию и «перегруппировку» стран-лидеров мировой экономики в течение 10 лет.

