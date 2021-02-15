Путин поручил подготовить меры по трудоустройству безработных россиян
Российскому правительству необходимо до 1 марта обеспечить разработку и реализацию мер помощи в трудоустройстве безработных россиян. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по экономическим вопросам опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства указал в качестве одной из мер субсидирование работодателям найма граждан, официально зарегистрированных безработными, сообщает телеканал «360».
Кроме того, зарегистрированным на бирже труда безработным россиянам планируется предоставить возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Президент поручил кабмину представить меры поддержки безработных до 1 марта 2021 года, а после — предоставлять ежеквартальные отчёты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- Путин поручил подготовить меры по трудоустройству безработных россиян
- Верховный суд РФ предложил ввести понятие «уголовный проступок»
- Путин поручил проработать снижение ставок по льготной ипотеке
- В Греции мужчина умер через 8 минут после прививки от COVID-19
- Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru