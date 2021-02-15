Путин поручил подготовить меры по трудоустройству безработных россиян

Российскому правительству необходимо до 1 марта обеспечить разработку и реализацию мер помощи в трудоустройстве безработных россиян. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина по итогам совещания по экономическим вопросам опубликовано на сайте Кремля.

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Отмечается, что глава государства указал в качестве одной из мер субсидирование работодателям найма граждан, официально зарегистрированных безработными, сообщает телеканал «360».

Кроме того, зарегистрированным на бирже труда безработным россиянам планируется предоставить возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Президент поручил кабмину представить меры поддержки безработных до 1 марта 2021 года, а после — предоставлять ежеквартальные отчёты.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииБезработицаВладимир Путин
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