Путин поручил подготовить меры по трудоустройству безработных россиян

Отмечается, что глава государства указал в качестве одной из мер субсидирование работодателям найма граждан, официально зарегистрированных безработными, сообщает телеканал «360».

Кроме того, зарегистрированным на бирже труда безработным россиянам планируется предоставить возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Президент поручил кабмину представить меры поддержки безработных до 1 марта 2021 года, а после — предоставлять ежеквартальные отчёты.

