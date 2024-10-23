Глава Минстроя Файзуллин: В России два года подряд снижается объем долга за ЖКХ
Объем долга за ЖКХ снижается в России два года подряд, сейчас он составляет 833 миллиардов рублей, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.
«Два года у нас идет снижение, а собираемость увеличилась. В среднем по стране 101%», - сказал он.
Также Файзуллин отметил активную работу ряда регионов РФ, где собираемость иногда достигает 110%. Кроме того, по словам главы министерства, снизилась задолженность за услуги ЖКХ всех бюджетных организаций федерального и регионального уровня.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основные жалобы россиян на услуги ЖКХ связаны с высокими тарифами, передает «Радиоточка НСН».
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- Глава Минстроя Файзуллин: В России два года подряд снижается объем долга за ЖКХ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru