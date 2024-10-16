Володин назвал основные жалобы россиян на услуги ЖКХ
Основные жалобы россиян на услуги ЖКХ связаны с высокими тарифами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил журналистам, что ранее анонсировал в своём Telegram-канале правительственный час по вопросам ЖКХ, и указал, что этот пост собрал четыре тысячи комментариев от граждан.
По его словам, большое количество жалоб он получил от жителей «Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского краев, республик Коми и Татарстан».
«Среди ключевых тем, которые поднимают граждане, — высокие тарифы ЖКХ (33%), а также несоответствие качества услуг их цене, изношенные коммуникации, работа управляющих компаний», - заключил спикер.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН заявила, что большие изменения в сфере ЖКХ вступят в силу с 1 марта 2025 года, при этом после массовых аварий на сетях прошедшей зимой были наработаны и новые предложения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru