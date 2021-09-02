Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса
Дефицита вакцин от коронавируса в России нет. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров в интервью RT в ходе Восточного экономического форума.
«Нет сегодня никаких вызовов относительно того, что не хватает у кого-то из регионов вакцин», — подчеркнул глава Минпромторга.
По словам Мантурова, в основном в наличии есть вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Министр подчеркнул, что в стране необходимо нарастить производство вакцин для выполнения условий контрактов, «которые подписаны, подписываются и будут подписываться».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru