Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса

«Нет сегодня никаких вызовов относительно того, что не хватает у кого-то из регионов вакцин», — подчеркнул глава Минпромторга.

По словам Мантурова, в основном в наличии есть вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Министр подчеркнул, что в стране необходимо нарастить производство вакцин для выполнения условий контрактов, «которые подписаны, подписываются и будут подписываться».

