Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса

Дефицита вакцин от коронавируса в России нет. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров в интервью RT в ходе Восточного экономического форума.

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«Нет сегодня никаких вызовов относительно того, что не хватает у кого-то из регионов вакцин», — подчеркнул глава Минпромторга.

По словам Мантурова, в основном в наличии есть вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Министр подчеркнул, что в стране необходимо нарастить производство вакцин для выполнения условий контрактов, «которые подписаны, подписываются и будут подписываться».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусДенис МантуровМинпромторг
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