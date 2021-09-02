Минздрав: В России более 45 млн человек привились от коронавируса
Более 45 миллионов россиян сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в интервью «Интерфаксу».
Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что скорость вакцинации от коронавируса в России увеличивается, напоминает РИА ФАН.
Ранее Мурашко заявил, что от COVID-19 привились более 43 млн россиян (по состоянию на 20 августа - НСН), однако этого недостаточно. Министр подчеркнул, что необходимо достичь количества привитых на уровне 80% от всего населения.
Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в России зафиксировали 6 937 333 случая заболевания, 6 199 379 человек выздоровели, 184 014 пациентов скончались, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru