Минздрав: В России более 45 млн человек привились от коронавируса

Более 45 миллионов россиян сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в интервью «Интерфаксу».

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что скорость вакцинации от коронавируса в России увеличивается, напоминает РИА ФАН.

Ранее Мурашко заявил, что от COVID-19 привились более 43 млн россиян (по состоянию на 20 августа - НСН), однако этого недостаточно. Министр подчеркнул, что необходимо достичь количества привитых на уровне 80% от всего населения.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в России зафиксировали 6 937 333 случая заболевания, 6 199 379 человек выздоровели, 184 014 пациентов скончались, пишет «Свободная пресса».

