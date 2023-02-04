Глава Минфина США утвердила введение потолка цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

Министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о начале действия лимита цен на нефтепродукты из России с 5 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Страны G7 и Австралия введут два потолка цен на нефтепродукты из России

Ранее Евросоюз, США, страны Группы семи и Австралия договорились о введении ценового потолка на российские нефтепродукты на уровне $100 и $45 за баррель при премии и скидке к сырью.

«С 00:01 восточного стандартного времени (8:01 мск. - НСН) 5 февраля 2023 года ценовой потолок на нефтепродукты российского происхождения с дисконтом к нефти составит 45 долларов за баррель, <...> с премией к нефти – 100 долларов за баррель», — говорится в документе.

Кроме того, отдельным распоряжением министерство запретило компаниям и физическим лицам США независимо от местонахождения оказывать связанные с морской перевозкой нефтепродуктов из РФ услуги, которые не соответствуют ценовым ограничениям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтепродуктыРоссияСША
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