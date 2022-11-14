Глава Минфина США анонсировала новые санкции против российского ВПК

Глава американского Минфина, выступая перед журналистами на полях саммита G20 в Индонезии, указала, что рестрикции коснутся «14 физических и 28 юридических лиц». Кроме того, санкции затронут финансовых посредников.

О новых ограничениях может быть объявлено в понедельник, 14 ноября, пишет Газета.ру.

Ранее глава Минфина США заявила, что антироссийские санкции могут сохраниться даже после завершения конфликта на Украине, отмечает РЕН ТВ.

