Глава Минфина США анонсировала новые санкции против российского ВПК

США намерены ввести санкции против транснациональной сети, закупающей технологии военного назначения для России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

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Глава американского Минфина, выступая перед журналистами на полях саммита G20 в Индонезии, указала, что рестрикции коснутся «14 физических и 28 юридических лиц». Кроме того, санкции затронут финансовых посредников.

О новых ограничениях может быть объявлено в понедельник, 14 ноября, пишет Газета.ру.

Ранее глава Минфина США заявила, что антироссийские санкции могут сохраниться даже после завершения конфликта на Украине, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:МинфинСанкции Против РоссииСША
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