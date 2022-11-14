Глава Минфина США анонсировала новые санкции против российского ВПК
США намерены ввести санкции против транснациональной сети, закупающей технологии военного назначения для России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.
Глава американского Минфина, выступая перед журналистами на полях саммита G20 в Индонезии, указала, что рестрикции коснутся «14 физических и 28 юридических лиц». Кроме того, санкции затронут финансовых посредников.
О новых ограничениях может быть объявлено в понедельник, 14 ноября, пишет Газета.ру.
Ранее глава Минфина США заявила, что антироссийские санкции могут сохраниться даже после завершения конфликта на Украине, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- Эксперт рассказала о выплате в 2400 рублей для ухаживающих за родственниками пенсионеров
- В России разработали сверхлегкий бронешлем весом 700 граммов
- Премьер Британии обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие
- Число пострадавших при взрыве в Стамбуле достигло 81
- Глава Минфина США анонсировала новые санкции против российского ВПК
- Число погибших в давке в Сеуле увеличилось до 158 человек
- Вашингтон и Москва обсуждают визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию
- СМИ: Запад опасается, что поставляемое Украине оружие может оказаться не в тех руках
- СМИ: мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по платежам за аренду оборудования
- Страны ЕС сомневаются в поддержке Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru