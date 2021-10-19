Глава Минфина оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в среднем в России на борьбу с коронавирусом тратится около двух миллиардов рублей в день, сообщает РИА Новости.

По его словам, эта цифра соответствует «обычной обстановке», тогда как при всплеске заболевания ежедневные траты увеличиваются до 3,6 миллиарда рублей.

Министр отметил, что несмотря ни на что, проблем с оказанием плановой помощи гражданам допустить нельзя.

«В этом году дополнительно уже выделяли более 80 миллиардов рублей... сейчас вместе с Минздравом просчитали необходимые объёмы и готовим предложения в правительство - это будет более 50 миллиардов рублей», - рассказал Силуанов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал правила, согласно которым регионы страны, успешно борющиеся с распространением коронавируса, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения.