Правительство РФ будет поощрять регионы, свободные от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал правила, согласно которым регионы страны, успешно борющиеся с распространением коронавируса, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения, сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что конкурс планируется провести в ноябре, а критерии, по которым будут определяться победители, разработают в Роспотребнадзоре. Учитываться будут, в том числе, показатель заболеваемости, охват населения ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.
В кабмине отметили, что количество победителей и размер грантов для каждого региона установит российский оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.
Председатель правительства добавил, что на такую поддержку субъектам РФ предусмотрено около пяти миллиардов рублей.
Ранее Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительственный резервный фонд будет увеличен более чем на один триллион рублей, сообщает RT.
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