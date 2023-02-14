Глава Минфина Франции призвал ужесточить антироссийские санкции
Антироссийские санкции эффективны, однако они должны быть и будут усилены в ближайшее время. Такое заявление сделал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Он отметил, что экономика России сталкивается с серьезными трудностями. При этом Ле Мэр подчеркнул, что доходы от продажи нефтепродуктов в РФ снизились на 46%.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новых санкциях Евросоюза против России, которые войдут в десятый пакет ограничительных мер ЕС. По ее словам, санкции будут объявлены против российских военнослужащих и журналистов, а также будут введены новые экспортные запреты на сумму в 10 млрд евро, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Песков: Многие предприниматели активно участвуют в поддержке военных
- Пушилин заявил о боевых действиях в районе Парасковиевки под Артемовском
- Песков заявил, что Путин и Лукашенко могут встретиться 17 февраля
- Министр обороны ФРГ сомневается в скором окончании конфликта на Украине
- Глава Минфина Франции призвал ужесточить антироссийские санкции
- Песков заявил, что Путин находится в диалоге с представителями бизнеса и МСП
- Столтенберг: НАТО имеет право помогать Украине оружием
- Володин: 60% покинувших Россию вернулись обратно
- Песков прокомментировал ситуацию со сбитыми объектами в небе над США
- СМИ: Республиканцы используют инцидент с аэростатом для сбора средств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru