Глава Минфина Франции призвал ужесточить антироссийские санкции

Антироссийские санкции эффективны, однако они должны быть и будут усилены в ближайшее время. Такое заявление сделал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

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Он отметил, что экономика России сталкивается с серьезными трудностями. При этом Ле Мэр подчеркнул, что доходы от продажи нефтепродуктов в РФ снизились на 46%.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новых санкциях Евросоюза против России, которые войдут в десятый пакет ограничительных мер ЕС. По ее словам, санкции будут объявлены против российских военнослужащих и журналистов, а также будут введены новые экспортные запреты на сумму в 10 млрд евро, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ФранцияСанкции
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