Глава Минфина Франции призвал ужесточить антироссийские санкции

Он отметил, что экономика России сталкивается с серьезными трудностями. При этом Ле Мэр подчеркнул, что доходы от продажи нефтепродуктов в РФ снизились на 46%.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новых санкциях Евросоюза против России, которые войдут в десятый пакет ограничительных мер ЕС. По ее словам, санкции будут объявлены против российских военнослужащих и журналистов, а также будут введены новые экспортные запреты на сумму в 10 млрд евро, сообщает НСН.

