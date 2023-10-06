Глава Минэнерго Шульгинов заявил о снижении цен на АЗС

«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», - сказал глава ведомства.

Вице-премьер России Александр Новак поручил быстрее транслировать информацию о снижении биржевых цен на топливо в мелком опте. Он отметил, что падение стоимости топлива зафиксировано в 81 регионе.

Правительство России 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, напоминает «Радиоточка НСН».

