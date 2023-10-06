Глава Минэнерго Шульгинов заявил о снижении цен на АЗС

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что меры правительства России по стабилизации топливного рынка привели к снижению цен на автозаправочных станциях, пишет ТАСС.

СМИ: нефтяникам рекомендовали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», - сказал глава ведомства.

Вице-премьер России Александр Новак поручил быстрее транслировать информацию о снижении биржевых цен на топливо в мелком опте. Он отметил, что падение стоимости топлива зафиксировано в 81 регионе.

Правительство России 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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