СМИ: нефтяникам рекомендовали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

В ходе совещания с вице-премьером России Александром Новаком 4 октября вертикально-интегрированным нефтяным компаниям рекомендовали удерживать цены на автозаправочных станциях на уровне 21 сентября 2023 года. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство «Интерфакс».

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По итогам совещания пресс-служба кабмина отмечала, что после введения запрета на экспорт топлива цены на бензин пошли вниз. Падение стоимости зафиксировали в 81 регионе.

«Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт», - говорилось в заявлении.

Ранее правительство объявило о решении восстановить топливный демпфер с 1 октября. В кабмине считают, что мера даст стимул компаниям нарастить предложение на внутреннем рынке, что сдержит рост цен и поспособствует поддержанию ценовой стабильности на уровне, близком к инфляции, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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