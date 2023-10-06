СМИ: нефтяникам рекомендовали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября
В ходе совещания с вице-премьером России Александром Новаком 4 октября вертикально-интегрированным нефтяным компаниям рекомендовали удерживать цены на автозаправочных станциях на уровне 21 сентября 2023 года. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство «Интерфакс».
По итогам совещания пресс-служба кабмина отмечала, что после введения запрета на экспорт топлива цены на бензин пошли вниз. Падение стоимости зафиксировали в 81 регионе.
«Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт», - говорилось в заявлении.
Ранее правительство объявило о решении восстановить топливный демпфер с 1 октября. В кабмине считают, что мера даст стимул компаниям нарастить предложение на внутреннем рынке, что сдержит рост цен и поспособствует поддержанию ценовой стабильности на уровне, близком к инфляции, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru