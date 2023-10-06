СМИ: нефтяникам рекомендовали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

По итогам совещания пресс-служба кабмина отмечала, что после введения запрета на экспорт топлива цены на бензин пошли вниз. Падение стоимости зафиксировали в 81 регионе.

«Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт», - говорилось в заявлении.

Ранее правительство объявило о решении восстановить топливный демпфер с 1 октября. В кабмине считают, что мера даст стимул компаниям нарастить предложение на внутреннем рынке, что сдержит рост цен и поспособствует поддержанию ценовой стабильности на уровне, близком к инфляции, сообщает «Радиоточка НСН».

