Глава Минэнерго допустил рост цены на нефть до $150
Стоимость нефти в ближайшее время может колебаться в пределах $80–150 за баррель из-за возможного эмбарго на поставки сырья из России. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью Известиям.
Глава Минэнерго отметил, что такая стоимость нефти возможна, однако в текущих условиях сложно заниматься прогнозированием, сообщает РЕН ТВ. При этом задача министерства заключается «не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли».
«Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — подчеркнул Шульгинов.
Кроме того, министр прокомментировал выход иностранных игроков из крупных нефтяных и энергетических компаний России. Шульгинов назвал его «гипотетическим», подчеркнув, что ведомство прорабатывает разные варианты: «ведь компании же не просто выйдут, им нужно найти покупателя».
Глава Минэнерго указал, что ряд иностранных компаний, объявивших о приостановке инвестиций, намерены продолжать реализовывать действующие инвестиционные проекты.
«Наша задача — отслеживать эту ситуацию, контролировать сохранение рабочих мест на предприятиях», — добавил Шульгинов.
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