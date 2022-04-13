Глава Минэнерго допустил рост цены на нефть до $150

Стоимость нефти в ближайшее время может колебаться в пределах $80–150 за баррель из-за возможного эмбарго на поставки сырья из России. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью Известиям.

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Глава Минэнерго отметил, что такая стоимость нефти возможна, однако в текущих условиях сложно заниматься прогнозированием, сообщает РЕН ТВ. При этом задача министерства заключается «не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли».

«Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — подчеркнул Шульгинов.

Кроме того, министр прокомментировал выход иностранных игроков из крупных нефтяных и энергетических компаний России. Шульгинов назвал его «гипотетическим», подчеркнув, что ведомство прорабатывает разные варианты: «ведь компании же не просто выйдут, им нужно найти покупателя».

Глава Минэнерго указал, что ряд иностранных компаний, объявивших о приостановке инвестиций, намерены продолжать реализовывать действующие инвестиционные проекты.

«Наша задача — отслеживать эту ситуацию, контролировать сохранение рабочих мест на предприятиях», — добавил Шульгинов.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьЦена На НефтьМинэнерго РФ
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