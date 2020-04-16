Глава Минэкономразвития поработал «тайным покупателем» в банке

Глава Минэкономразвития России оценил деятельность банков по работе с пострадавшими от пандемии коронавируса компаниями. Как пишет Интерфакс, Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» на личном опыте убедился в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты заработных плат.

Для этого он позвонил в два крупнейших российских банка. В первом Решетникову на «горячей линии» заявили, что постановление правительства еще не подписано, а во втором пообещали выдать кредит в мае, отмечает РЕН ТВ. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что, выдачи кредитов идут медленно.

Напомним, речь идет о «зарплатном кредитовании». По условиям программы, компании до 1 октября могут взять годовой кредит. Первые полгода ставка будет нулевой, затем вырастет до 4%.