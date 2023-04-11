Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву. Об этом глава венгерского МИД написал в соцсетях.
Министр встретится с вице-премьером России Александром Новаком и гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.
«Обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии, — подчеркнул Сийярто.
Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт не собирается из-за политики отказываться от надежных долгосрочных контрактов, в том числе с российской компанией «Газпром», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru