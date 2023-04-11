Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву. Об этом глава венгерского МИД написал в соцсетях.

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Министр встретится с вице-премьером России Александром Новаком и гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

«Обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии, — подчеркнул Сийярто.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт не собирается из-за политики отказываться от надежных долгосрочных контрактов, в том числе с российской компанией «Газпром», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосатомАлександр НовакМИДМоскваВенгрия

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