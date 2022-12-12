Глава «Гознака» заявил о возможном возвращении в оборот купюр в 5 и 10 рублей

Как отметил глава организации, контракт 2022 года с Банком России фактически исполнен, идет обсуждение контракта на 2023 год. Однако, по словам Трачука, «не принято говорить», печатаются ли новые банкноты «в данную секунду».

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», — указал гендиректор «Гознака».

В июле зампред Центробанка РФ Сергей Белов сообщил, что в конце года в стране планируют возобновить печать десятирублевой купюры, также обсуждается возможность возобновить выпуск банкноты в пять рублей. Благодаря этому ЦБ сможет сэкономить на производстве монет и поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, пишет Ura.ru.

