Глава «Гознака» заявил о возможном возвращении в оборот купюр в 5 и 10 рублей
Банкноты номиналом 5 и 10 рублей могут вернуться в оборот уже в следующем году. Об этом рассказал генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук в беседе с Известиями.
Как отметил глава организации, контракт 2022 года с Банком России фактически исполнен, идет обсуждение контракта на 2023 год. Однако, по словам Трачука, «не принято говорить», печатаются ли новые банкноты «в данную секунду».
«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме», — указал гендиректор «Гознака».
В июле зампред Центробанка РФ Сергей Белов сообщил, что в конце года в стране планируют возобновить печать десятирублевой купюры, также обсуждается возможность возобновить выпуск банкноты в пять рублей. Благодаря этому ЦБ сможет сэкономить на производстве монет и поддержать лесодобывающую и деревообрабатывающую промышленность, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 096 / сут.
Умерли
393 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 718 / сут.
- Пушилин рассказал о продвижении российских военных на всей линии соприкосновения
- Российские авиаторы рассказали о работе поисково-спасательной службы в зоне спецоперации
- Глава «Гознака» заявил о возможном возвращении в оборот купюр в 5 и 10 рублей
- Посол РФ заявил о запрете британской королевской семье общаться с дипломатами из России
- НМ ЛНР: В район Артемовска прибыло много украинских медиков
- СМИ: Россия и Запад начали «титаническую битву» за финансовую систему мира
- Минздрав призвал врачей не использовать фразы-провокаторы и уменьшительно-ласкательные слова
- Минобороны показало кадры ударов «Искандеров» по объектам ВСУ
- Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту президента Сербии
- Пушков назвал идиотом французского генерала за слова об ударах ВСУ по парадам 9 Мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru