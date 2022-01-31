Кучеренко объяснил, почему полезно дарить женщинам ювелирные украшения
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Максим Кучеренко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Мурманской области отменили все массовые мероприятия
Все массовые мероприятия отменяются в Мурманской области, снижается до половины наполняемость фитнес-центров и бассейнов, 50% чиновников разных уровней переводятся на удаленную работу из-за резкого роста заражения коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Андрей Чибис
Максим Кучеренко: «Как музыкант я, конечно, особо чутко реагирую на эти новости. Единственное утешение в том, что заражение «омикроном» не дает столько осложнений, как его предшественники. Большинство заболевших справляются с болезнью на дому и число госпитализированных не растет. Желаю всем здравия», - сказал музыкант.
Исследование показало, сколько россияне тратят на ювелирные украшения
Каждый пятый россиянин использует ювелирные украшения в качестве финансовой подушки безопасности, при этом чаще всего граждане тратят на ювелирные украшения 10-20 тысяч рублей в год.
Максим Кучеренко: «Какая полезная информация в преддверии 14 февраля. Попробуйте не отстреляться и подарить что-нибудь не то, сразу в лоб получите. Уважаемые мужчины, даря женщине ювелирное украшение, вы не только решаете чувственно-эстетическую задачу, но и способствуете финансовому благосостоянию и капитализации бюджета», - отметил артист.
Стала известна причина смерти актера Леонида Куравлева
Отмечается, что он скончался от остановки сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни.
Максим Кучеренко: «Леонид Вячеславович Куравлев завершил свой великий человеческий и профессиональный путь. Его имя известно каждому, кто имеет отношение к России и Советскому Союзу. В 1957 году он сыграл свою первую роль в картине Андрея Тарковского и Александра Гордона «Увольнения не будет». В этот день мы хотим почтить память великого актера. И пожелать отечественному кинематографу таких выдающихся, ярких деятелей, каким и был для нас для всех Леонид Вячеславович Куравлев», - добавил собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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