Кучеренко объяснил, почему полезно дарить женщинам ювелирные украшения

Максим Кучеренко: «Леонид Вячеславович Куравлев завершил свой великий человеческий и профессиональный путь. Его имя известно каждому, кто имеет отношение к России и Советскому Союзу. В 1957 году он сыграл свою первую роль в картине Андрея Тарковского и Александра Гордона «Увольнения не будет». В этот день мы хотим почтить память великого актера. И пожелать отечественному кинематографу таких выдающихся, ярких деятелей, каким и был для нас для всех Леонид Вячеславович Куравлев», - добавил собеседник НСН.