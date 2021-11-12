Глава «Газпрома» пообещал перевыполнить план по транзиту газа через Украину

По его словам, этот план в настоящее время план выполняется с использованием различных маршрутов транспортировки газа, в том числе — через ГТС Украины.

Миллер добавил, что «Газпром» перевыполнит свои обязательства перед Киевом на 2021 год.

Ранее заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что газопровод «Северный поток - 2» завершен и готов к запуску.