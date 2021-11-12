Глава «Газпрома» пообещал перевыполнить план по транзиту газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания утвердила план закачки газа компании в европейские подземные хранилища, сообщает Telegram-канал корпорации.
По его словам, этот план в настоящее время план выполняется с использованием различных маршрутов транспортировки газа, в том числе — через ГТС Украины.
Миллер добавил, что «Газпром» перевыполнит свои обязательства перед Киевом на 2021 год.
Ранее заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что газопровод «Северный поток - 2» завершен и готов к запуску.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- СМИ: в Дагестане вооруженный мужчина убил имама мечети
- Адвокат: блогера Хованского проверят на вменяемость
- Песков прокомментировал предложение ввести QR-коды для граждан с антителами
- Госсовет Татарстана подготовил 20 поправок к проекту закона о публичной власти в регионах
- Умер кардиолог академик РАН Евгений Чазов
- Экономист рассказал, как не остаться без денег после Нового года
- Нью-Дели ввёл новые правила въезда в Индию
- Процесс по иску о ликвидации «Мемориала» начнётся в Мосгорсуде 23 ноября
- Глава «Газпрома» пообещал перевыполнить план по транзиту газа через Украину
- Золотов представил к награде погибшего в Петербурге бойца СОБР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru