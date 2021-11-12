Глава «Газпрома» пообещал перевыполнить план по транзиту газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания утвердила план закачки газа компании в европейские подземные хранилища, сообщает Telegram-канал корпорации.

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По его словам, этот план в настоящее время план выполняется с использованием различных маршрутов транспортировки газа, в том числе — через ГТС Украины.

Миллер добавил, что «Газпром» перевыполнит свои обязательства перед Киевом на 2021 год.

Ранее заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что газопровод «Северный поток - 2» завершен и готов к запуску.

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ФОТО: Алексей Миллер, глава "Газпром"
ТЕГИ:Транзит ГазаУкраинаГазпромАлексей Миллер
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