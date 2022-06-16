«Газпром» предупредил австрийскую OMV и французскую Engie о сокращении поставок газа

Концерн «Газпром» уведомил австрийскую энергокомпанию OMV о снижении объемов поставок газа. Об этом пишут «Ведомости».

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Насколько уменьшился объем прокачки топлива, не уточняется.

«Это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — подчеркнул представитель австрийской компании.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, аналогичное уведомление от «Газпрома» о сокращении поставок газа получила французская энергетическая компания Engie.

Ранее стало известно, что «Газпром» уменьшил на 15% поставки топлива итальянской Eni и на 25% — немецкому концерну Uniper.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазФранцияАвстрияГазпром
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