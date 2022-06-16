Новак заявил, что большинство европейских клиентов покупают российский газ за рубли

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он уточнил, что это порядка 90-95% поставлявшихся объёмов.

«Те, кто изъявили желание перейти, те перешли... если брать от общего объёма потребления... примерно 90-95%», - сказал Новак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что партнёры России не испытывают дополнительных трудностей в связи с переходом к оплате российского газа в рублях, сообщает RT.

