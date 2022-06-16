Новак заявил, что большинство европейских клиентов покупают российский газ за рубли

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что большинство европейских клиентов компании «Газпром» стали оплачивать газ рублями, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что новых отключений от поставок газа не планируется

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он уточнил, что это порядка 90-95% поставлявшихся объёмов.

«Те, кто изъявили желание перейти, те перешли... если брать от общего объёма потребления... примерно 90-95%», - сказал Новак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что партнёры России не испытывают дополнительных трудностей в связи с переходом к оплате российского газа в рублях, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РубльГазпромРоссийский ГазАлександр Новак
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