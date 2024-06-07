Глава ФНС заявил, что ИИ пока не готов заменить работающих в госсекторе людей

Как отметил руководитель ФНС, в России в госсекторе работают более 30% людей.

«Мы мучаемся все время, куда бы государству приложить свои инвестиции – очень хорошее место для приложения инвестиций и искусственного интеллекта... чтобы попробовать разгрузить... госсектор и освободить этих людей для бизнес-сектора», — указал Егоров.

Глава ФНС подчеркнул, что выступает за применение технологий, однако сейчас не выйдет легко включить ИИ и убрать «рутинные операции, понятные ограниченные операции с данными». Решению задачи мешает не только нынешний уровень развития технологии, но и недостаточное развитие инфраструктуры: по словам Егорова, нет такого количества плат для обработки данных ИИ, «чтобы он нам обеспечил ту эффективность, которая от него требуется уже сегодня».

