Глава ФНС заявил, что ИИ пока не готов заменить работающих в госсекторе людей
Искусственный интеллект пока не готов заменить работников госсектора, считает глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Как отметил руководитель ФНС, в России в госсекторе работают более 30% людей.
«Мы мучаемся все время, куда бы государству приложить свои инвестиции – очень хорошее место для приложения инвестиций и искусственного интеллекта... чтобы попробовать разгрузить... госсектор и освободить этих людей для бизнес-сектора», — указал Егоров.
Глава ФНС подчеркнул, что выступает за применение технологий, однако сейчас не выйдет легко включить ИИ и убрать «рутинные операции, понятные ограниченные операции с данными». Решению задачи мешает не только нынешний уровень развития технологии, но и недостаточное развитие инфраструктуры: по словам Егорова, нет такого количества плат для обработки данных ИИ, «чтобы он нам обеспечил ту эффективность, которая от него требуется уже сегодня».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru