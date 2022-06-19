Глава ФАС прокомментировал ситуацию с ценами на авиатопливо
Ситуация с ценами на авиационное топливо парадоксальна, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шакольский, сообщает РБК.
По его словам, цены на авиакеросин растут, несмотря на снижение спроса. Как отметил глава ведомства, цена на сжиженный углеводородный газ с начала 2022 года снизилась в три раза – до минимума за всю историю. «На оптовом рынке снижается бензин, а авиакеросин растет, несмотря на снижение спроса», – заявил Шакольский.
Он подчеркнул, что на стоимости авиабилетов данная ситуация пока не сказывается.
Введение дополнительных авиасборов — очень нежелательная мера, особенно в условиях нестабильности, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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