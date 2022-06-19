Глава ФАС прокомментировал ситуацию с ценами на авиатопливо

Ситуация с ценами на авиационное топливо парадоксальна, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шакольский, сообщает РБК.

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По его словам, цены на авиакеросин растут, несмотря на снижение спроса. Как отметил глава ведомства, цена на сжиженный углеводородный газ с начала 2022 года снизилась в три раза – до минимума за всю историю. «На оптовом рынке снижается бензин, а авиакеросин растет, несмотря на снижение спроса», – заявил Шакольский.

Он подчеркнул, что на стоимости авиабилетов данная ситуация пока не сказывается.

Введение дополнительных авиасборов — очень нежелательная мера, особенно в условиях нестабильности, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
ТЕГИ:Российская АвиацияТопливоФАС
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