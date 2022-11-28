Глава Eni заявил, что Италия полностью заместит российский газ к 2025 году
Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италии уже удалось заместить 50% газа из России, сообщает агентство ANSA.
По его словам, альтернативы Рим начал искать ещё в феврале, а к 2025 году планируется полностью отказаться от российского голубого топлива.
«Мы обращались в Африку, на Ближний Восток, Дальний Восток и в США. Проблема решена, потому что уже сейчас нам удалось заместить 50% из 21-23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%», - подчеркнул Дескальци.
Ранее министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратина заявил, что новое правительство Италии продолжит политику отказа от газа из России к середине 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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