Глава Eni заявил, что Италия полностью заместит российский газ к 2025 году

По его словам, альтернативы Рим начал искать ещё в феврале, а к 2025 году планируется полностью отказаться от российского голубого топлива.

«Мы обращались в Африку, на Ближний Восток, Дальний Восток и в США. Проблема решена, потому что уже сейчас нам удалось заместить 50% из 21-23 млрд кубометров российского газа, а в 2025 году будут замещены 100%», - подчеркнул Дескальци.

Ранее министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратина заявил, что новое правительство Италии продолжит политику отказа от газа из России к середине 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».