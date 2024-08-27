«Частная инициатива»: Как страны Европы обойдут отказ Украины от транзита газа из РФ

Если соглашение между Киевом и российским «Газпромом» о транзите прекратится, некоторые страны Европы будут искать другие пути покупки газа из России, заявил в беседе с НСН директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истекает в конце года. При этом он указал, что после истечения контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Пикин отметил, что заинтересованные в российском газе страны будут заключать новые контракты на его транзит.