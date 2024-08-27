«Частная инициатива»: Как страны Европы обойдут отказ Украины от транзита газа из РФ
Европейские страны, заинтересованные в транзите российского газа через Украину, не смогут заместить необходимые им объемы как минимум до 2027 года, отметил в эфире НСН Сергей Пикин.
Если соглашение между Киевом и российским «Газпромом» о транзите прекратится, некоторые страны Европы будут искать другие пути покупки газа из России, заявил в беседе с НСН директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истекает в конце года. При этом он указал, что после истечения контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Пикин отметил, что заинтересованные в российском газе страны будут заключать новые контракты на его транзит.
«Ключевые страны, которые заинтересованы в этом контракте (Австрия, Словения и прочие), сейчас не заместят поставки газа из России, в 2025 году тоже не заместят, может быть, в 2027 году и смогут заместить... Газовые компании этих стран придут к компании, которая занимается транзитом российского газа через Украину, и предложат заключить новый контракт, который станет частной инициативой отдельных стран. К примеру, Австрии нужен газ, значит, австрийская компания и будет заказывать транзит газа из России через Украину. С российской стороны есть только «Газпром». Он продает странам Европы газ после того, как он пересек границу Украины. Вот сейчас будет выстраиваться взаимодействие газовых компаний по транзиту. Согласится ли «Газпром» на эту схему - вопрос, так как Украины хочет менять страну-поставщика газа, а мы против захода газа на Украину. В общем, ряд компаний, ряд стран сильно заинтересованы в том, чтобы этот транзит продолжился, а самому Евросоюзу наплевать», - сказал собеседник НСН.
По его словам, транзит российского газа через Украину еще будет обсуждаться.
«Вот такую ситуацию мы наблюдаем сегодня: «Северные потоки» взорвали, транзит газа через Польшу под обоюдными санкциями, транзит через Украину на ладан дышит. Остается Турция, но там направления для транзита - Балканский полуостров и Южная Европа, это не Австрия, например. Новых маршрутов не возникнет, трубы ведь сами по себе не появятся. Так что, я уверен, что тема транзита через Украину будет обсуждаться еще много раз» - заключил эксперт.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в случае непредвиденных обстоятельств запасов газа в европейских хранилищах может не хватить на зиму. По данным СМИ, газохранилища в Европе уже заполнены на 90%, значительная часть запасов осталась с прошлой зимы, поскольку потепление наступило раньше ожидаемого срока.
Однако в 2024 году у Европы нет впечатляющих запасов сжиженного природного газа (СПГ), какими страны ЕС располагали в 2023 году. Летом текущего года импорт СПГ в Европу уменьшился на 15-20%, поскольку азиатские страны согласились закупать его по более выгодной стоимости для поставщиков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru