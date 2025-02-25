Глава АвтоВАЗа озвучил условие для возвращения Renault

По его словам, в случае возращения французам придётся компенсировать инвестиции в АвтоВАЗ, которые составили более 27,5 млрд рублей и почти 40 млрд рублей в 2023 и 2024 годах, соответственно. Плюс минимум 45 млрд рублей вложений, запланированных на 2025 год.

«Эти инвестиции надо будет как-то возмещать. Таким образом цена входа не будет равна цене выхода - за один рубль», - сказал Соколов.

Ранее в 2022 году, после начала спецоперации ВС РФ на Украине, компания Renault решила продать свой российский бизнес, сохранив право выкупить обратно долю в АвтоВАЗе в течение следующих 6 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».