Концерн Hyundai Motor опроверг возвращение в Россию

По словам представителей компании, в этом направлении пока не было сделано никаких шагов. Более того, в пресс-службе заявили, что не понимаю того, почему распространяются такие «предположения, совершенно не связанные с действительностью».

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что разговоры о возвращении на российский рынок западных брендов возможны только после того, как будут отменены антироссийские санкции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

