Концерн Hyundai Motor опроверг возвращение в Россию

Корпорация Hyundai Motor опровергла сообщения о возможном возвращении компании на российский рынок. Об этом сообщила пресс-служба южнокорейского концерна.

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По словам представителей компании, в этом направлении пока не было сделано никаких шагов. Более того, в пресс-службе заявили, что не понимаю того, почему распространяются такие «предположения, совершенно не связанные с действительностью».

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что разговоры о возвращении на российский рынок западных брендов возможны только после того, как будут отменены антироссийские санкции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hyundai-avtorus.ru
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