Раскрыта новая схема кражи денег через банкоматы

Раскрыта новая схема мошенничества через терминалы Сбербанка. Как пишет газета «Коммерсант», злоумышленник, не вставляя в терминал карту, выбирает какую-либо операцию и не завершает ее. Далее следующий клиент банка видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. В том случае, если клиент следует этим указаниям машины, то предыдущая операция автоматически завершается, и пользователь карты лишается своих денег.

Мошенническая операция будет успешной, если жертва поспешит ввести свой пин-код в течение полутора минут. Если этого не произойдет, то терминал завершит операцию, передает RT.

Число случаев такого мошенничества за последние две недели резко увеличилось, отмечает Ura.ru.

Ранее НСН писала о том, что Россия заняла в рейтинге Всемирного банка седьмое место в мире по числу банкоматов.

