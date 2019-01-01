Новости за ночь: Россиян предупредили о новом способе кражи денег через банкоматы
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы «Сбербанка». Об этом пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что в терминале, не вставляя карту, преступник выбирает какую-либо операцию, но не завершает её. Следующий клиент видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если он выполняет эти действия, то предыдущая операция автоматически завершается, и человек лишается своих денег. Однако схема срабатывает лишь в том случае, если потенциальная жертва мошенников успевает ввести пин-код в течение полутора минут: в противном случае терминал прерывает операцию. Добавим, что такая схема мошенничества появилась ещё год назад, однако за последние две недели число подобных случаев резко возросло.
Российские хоккеисты продолжают побеждать на ЧМ в Словакии
Сборная России по хоккею продлила свою серию выигрышей на чемпионате мира в Словакии до шести побед, обыграв в минувшее воскресенье швейцарцев со счётом 3:0. Это стало четвертой «сухой» победой россиян на турнире. Всего на этом чемпионате в российские ворота залетели лишь три шайбы, при том, что нашим хоккеистам удалось забросить 29 своим противникам. Напомним, что сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею после матча с Латвией, который завершился со счётом 3:1. Также уже определились шесть участников плей-офф. Чемпионат проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Кошице и Братислава.
В Google успокоили пользователей Huawei
В компании Google изучают указ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о запрете сотрудничества с китайским производителем гаджетов Huawei. Об этом агентству Reuters заявил представитель компании. По его словам, в компании пытаются спрогнозировать последствия указа Трампа. При этом представитель Google заверил пользователей, которые уже приобрели смартфоны Huawei, что приложения Google Play и Google Play Protect продолжат для них работать. Напомним, что 19 мая стало известно, что смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android. 16 мая Министерство торговли США внесло Huawei и ее 70 филиалов в чёрный список.
В сети призывают пересмотреть итоги «Евровидения-2019»
Итоги международного музыкального песенного конкурса «Евровидение-2019» могут быть отменены из-за того, что победитель конкурса, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс мог нарушить главное правило конкурса. Певец исполнил на конкуре не новую песню, а композицию, которая уже была в его репертуаре. Видео с исполнением песни Arcade от 2017 года было найдено на YouTube. Об этом еще в апреле сообщил портал Wiwibloggs, а затем на это обратили внимание российские и зарубежные СМИ. Пользователи сети теперь призывают пересмотреть итоги международного песенного конкурса. Однако некоторые эксперты отмечают, что если песня была каким-то образом доработана с 2017 года, то она будет считаться уже другой композицией, согласно законодательству об авторских правах. Напомним, что представитель России на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев занял третье место. Финал прошел в субботу, 18 мая в Тель-Авиве.
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