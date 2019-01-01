Общество

Новости за ночь: Россиян предупредили о новом способе кражи денег через банкоматы

20 мая07:30

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

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Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы «Сбербанка». Об этом пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что в терминале, не вставляя карту, преступник выбирает какую-либо операцию, но не завершает её. Следующий клиент видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если он выполняет эти действия, то предыдущая операция автоматически завершается, и человек лишается своих денег. Однако схема срабатывает лишь в том случае, если потенциальная жертва мошенников успевает ввести пин-код в течение полутора минут: в противном случае терминал прерывает операцию. Добавим, что такая схема мошенничества появилась ещё год назад, однако за последние две недели число подобных случаев резко возросло.

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Российские хоккеисты продолжают побеждать на ЧМ в Словакии

Сборная России по хоккею продлила свою серию выигрышей на чемпионате мира в Словакии до шести побед, обыграв в минувшее воскресенье швейцарцев со счётом 3:0. Это стало четвертой «сухой» победой россиян на турнире. Всего на этом чемпионате в российские ворота залетели лишь три шайбы, при том, что нашим хоккеистам удалось забросить 29 своим противникам. Напомним, что сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею после матча с Латвией, который завершился со счётом 3:1. Также уже определились шесть участников плей-офф. Чемпионат проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Кошице и Братислава.

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В Google успокоили пользователей Huawei

В компании Google изучают указ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о запрете сотрудничества с китайским производителем гаджетов Huawei. Об этом агентству Reuters заявил представитель компании. По его словам, в компании пытаются спрогнозировать последствия указа Трампа. При этом представитель Google заверил пользователей, которые уже приобрели смартфоны Huawei, что приложения Google Play и Google Play Protect продолжат для них работать. Напомним, что 19 мая стало известно, что смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android. 16 мая Министерство торговли США внесло Huawei и ее 70 филиалов в чёрный список.

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В сети призывают пересмотреть итоги «Евровидения-2019»

Итоги международного музыкального песенного конкурса «Евровидение-2019» могут быть отменены из-за того, что победитель конкурса, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс мог нарушить главное правило конкурса. Певец исполнил на конкуре не новую песню, а композицию, которая уже была в его репертуаре. Видео с исполнением песни Arcade от 2017 года было найдено на YouTube. Об этом еще в апреле сообщил портал Wiwibloggs, а затем на это обратили внимание российские и зарубежные СМИ. Пользователи сети теперь призывают пересмотреть итоги международного песенного конкурса. Однако некоторые эксперты отмечают, что если песня была каким-то образом доработана с 2017 года, то она будет считаться уже другой композицией, согласно законодательству об авторских правах. Напомним, что представитель России на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев занял третье место. Финал прошел в субботу, 18 мая в Тель-Авиве.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
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