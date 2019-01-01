Новости за ночь: Россиян предупредили о новом способе кражи денег через банкоматы

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Итоги международного музыкального песенного конкурса «Евровидение-2019» могут быть отменены из-за того, что победитель конкурса, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс мог нарушить главное правило конкурса. Певец исполнил на конкуре не новую песню, а композицию, которая уже была в его репертуаре. Видео с исполнением песни Arcade от 2017 года было найдено на YouTube. Об этом еще в апреле сообщил портал Wiwibloggs, а затем на это обратили внимание российские и зарубежные СМИ. Пользователи сети теперь призывают пересмотреть итоги международного песенного конкурса. Однако некоторые эксперты отмечают, что если песня была каким-то образом доработана с 2017 года, то она будет считаться уже другой композицией, согласно законодательству об авторских правах. Напомним, что представитель России на «Евровидении-2019» Сергей Лазарев занял третье место. Финал прошел в субботу, 18 мая в Тель-Авиве.

