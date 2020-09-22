Новости за ночь: Банки начали перечислять зарплаты по номеру телефону

В России заработал новый сервис Системы быстрых платежей, благодаря которому работодатель сможет перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона. Об этом пишут «Известия».

Новый сервис можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам. Речь идет, в том числе, о перечислении денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем - для выплаты заработной платы. Об этом сообщил представитель «Делобанка», первого из банков, в котором заработала новая система, отмечает Ura.ru.

Кроме того система также облегчит выплаты займов микрокредитным организациям.