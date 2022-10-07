Глава агентства «Рыбсеть» заявила о подорожании красной рыбы на 30%

Накануне «Известия» сообщили, что оптовые цены на аквакультурного лосося, которые летом достигли пика в 2 тысячи рублей за килограмм, начали снижаться — у некоторых производителей они опустились до 900–1400 рублей в зависимости от размера рыбы. Полина Кирова не согласилась с представленными данными и отметила, что цены на красную рыбу продолжают расти.

«По сравнению с прошлым сезоном цены на красную рыбу подросли примерно на 30%. Связано это в первую очередь с тем, что путина очень невысокого уровня в этом году. Единственная корректировка, которая была, это корректировка неделю назад на пару процентов. Все связывают ее с событиями, происходящими в стране. Понижение цен не предвидится и, скорее всего, ближе к Новому году, так как из красной рыбы делаются традиционные деликатесы, произойдет ее подорожание на 10-15%», - сказала Кирова.

При этом она отметила, что в России наблюдается небольшой дефицит некоторых видов красной рыбы. Кирова указала, что в основном был замечен дефицит импортной семги.