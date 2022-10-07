Глава агентства «Рыбсеть» заявила о подорожании красной рыбы на 30%
Понижение цен не предвидится, а к Новому году красная рыба может увеличиться в цене еще на 10-15%, отметила в эфире НСН Полина Кирова.
Цены на красную рыбу в России увеличились по сравнению с прошлым сезоном на 30%, связано это в первую очередь с путиной невысокого качества в 2022 году, рассказала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в разговоре с НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что оптовые цены на аквакультурного лосося, которые летом достигли пика в 2 тысячи рублей за килограмм, начали снижаться — у некоторых производителей они опустились до 900–1400 рублей в зависимости от размера рыбы. Полина Кирова не согласилась с представленными данными и отметила, что цены на красную рыбу продолжают расти.
«По сравнению с прошлым сезоном цены на красную рыбу подросли примерно на 30%. Связано это в первую очередь с тем, что путина очень невысокого уровня в этом году. Единственная корректировка, которая была, это корректировка неделю назад на пару процентов. Все связывают ее с событиями, происходящими в стране. Понижение цен не предвидится и, скорее всего, ближе к Новому году, так как из красной рыбы делаются традиционные деликатесы, произойдет ее подорожание на 10-15%», - сказала Кирова.
При этом она отметила, что в России наблюдается небольшой дефицит некоторых видов красной рыбы. Кирова указала, что в основном был замечен дефицит импортной семги.
«Есть некая тенденция дефицита некоторых видов красной рыбы. Во-первых, красная рыба – разная. Есть промысловая, а есть выращенная. Если мы говорим про импортную семгу, то по ней цены взлетели в два раза по сравнению с январем-февралем этого года. По ней корректировка была, но достаточно незначительная. Дефицит семги в принципе наблюдается, потому что это была импортная позиция, пока что еще не перестроены логистические цепочки. По дальневосточной рыбе не сказать, что есть дефицит. Но по ней есть некая высокая цена за счет малого объема товара», - объяснила собеседница НСН.
Кроме того, руководитель «Рыбсети» рекомендовала розничным сетям не закупать красную рыбу и икру впрок, чтобы продавать только свежий товар.
«Те, кто занимается оптовой продажей, в любом случае находятся в постоянном торговом режиме. Это постоянно покупка и продажа. Здесь рекомендовать что-то можно только исходя из внутренних процессов каждого оптовика. Кто-то закупает это заранее, и реализует в течение времени, а кто-то это покупает и сразу продает. В розничной торговле, конечно, мы не рекомендуем запасаться впрок ни икрой, ни рыбой. Лучше всегда есть более свежее», - резюмировала Кирова.
Так, по данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на 2 октября, на Дальнем Востоке во время лососевой путины было добыто 264,4 тысячи тонн красной рыбы — это вдвое меньше, чем в 2021 году.
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