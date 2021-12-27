Мавтиенко заявила, что власти могут устанваливать цены на рынке
Если правительство начнет устанавливать цены, страна вернется к командной экономике. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.
Она подчеркнула, что Россия сейчас живет в условиях рыночной экономики, и любой контроль цен со стороны государства может сильно отразиться на населении. «Мы уже забыли, что такое пустые полки, к счастью, не хотелось бы никогда к этому возвращаться», — объяснила председатель Совета Федерации.
В то же время Матвиенко отметила правильную политику Центробанка, которая помогает сдержать дальнейший рост цен.
Ранее президент России Владимир Путин оценил работу ЦБ как «удовлетворительную». Глава государства подчеркнул, что инфляцию, которая по итогам 2021 составила 8%, необходимо вернуть к нормальным показателям в 4%.
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