СМИ назвали сроки возобновления укладки «Северного потока - 2»

Прокладка газопровода «Северный поток - 2» возобновится 5 декабря. Об этом, со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии, сообщает агентство Bloomberg.

По данным собеседника агентства, для укладки труб планируется использовать судно «Академик Черский».

В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока - 2», данную информацию пока никак не прокомментировали.

Ранее стало известно, что судно снабжения «Иван Сидоренко», которое используется для подачи труб при достройке газопровода, вышло из порта Калининграда в Балтийское море.

«Северный поток 2» - это расширение газопровода «Северный поток». Длина нового магистрального газопровода из России в Германию, который проходит через Балтийское море, составляет 1234 км. Общая мощность 55 миллиардов кубометров газа в год.

