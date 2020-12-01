СМИ назвали сроки возобновления укладки «Северного потока - 2»
Прокладка газопровода «Северный поток - 2» возобновится 5 декабря. Об этом, со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии, сообщает агентство Bloomberg.
По данным собеседника агентства, для укладки труб планируется использовать судно «Академик Черский».
В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока - 2», данную информацию пока никак не прокомментировали.
Ранее стало известно, что судно снабжения «Иван Сидоренко», которое используется для подачи труб при достройке газопровода, вышло из порта Калининграда в Балтийское море.
«Северный поток 2» - это расширение газопровода «Северный поток». Длина нового магистрального газопровода из России в Германию, который проходит через Балтийское море, составляет 1234 км. Общая мощность 55 миллиардов кубометров газа в год.
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