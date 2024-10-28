Генсек ШОС: В организации обсуждается создание единой платформы для платежей

По его словам, также продолжается работа над увеличением доли национальных валют во взаиморасчетах. Генсек отметил, что в 2022 году успешно прошел самаркандский саммит, на котором была принята концепция по увеличению этой доли.

Доля взаиморасчетов в нацвалютах между странами ШОС увеличилась с 2022 года с 40% до 92%.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство планирует стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, он обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая, передает «Радиоточка НСН».

