Генсек ШОС: В организации обсуждается создание единой платформы для платежей
В Шанхайской организации сотрудничества в неофициальном формате обсуждается создание единой платформы для платежей, сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью «Известиям».
По его словам, также продолжается работа над увеличением доли национальных валют во взаиморасчетах. Генсек отметил, что в 2022 году успешно прошел самаркандский саммит, на котором была принята концепция по увеличению этой доли.
Доля взаиморасчетов в нацвалютах между странами ШОС увеличилась с 2022 года с 40% до 92%.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство планирует стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, он обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru