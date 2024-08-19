Силуанов: Более 90% расчетов между Россией и Китаем проходят в нацвалютах
Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем превышает 90%. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.
Российский министр и его коллега из КНР Лань Фоань проводят Десятый Российско-Китайский финансовый диалог в Москве.
Силуанов назвал важным переход Москвы и Пекина на расчеты в нацвалютах.
«Более 90% расчетов проходят в рублях и юанях», — подчеркнул глава Минфина.
Между тем председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев заявил, что доля расчетов в нацвалютах во взаимной торговле стран-членов Евразийского экономического союза достигла 90%, пишет Ura.ru.
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