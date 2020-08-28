Генпрокуратура подала иск по приватизации Башкирской содовой компании

Генпрокуратура РФ направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании (БСК) из «чужого незаконного владения». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Генпрокуратура проверит содовую компанию Башкирии на отчуждение госакций

В среду, 26 августа, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством республики разобраться в ситуации с приватизацией БСК. Генпрокуратура в этот же день начала проверку отчуждения государственных акций предприятия.

Накануне Радий Хабиров исключил увод Башкирской содовой компании из-под контроля республики.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: сайт Башкирской содовой компании
ТЕГИ:БашкирияГенпрокуратура
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры