Генпрокуратура подала иск по приватизации Башкирской содовой компании
Генпрокуратура РФ направила в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества Башкирской содовой компании (БСК) из «чужого незаконного владения». Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
В среду, 26 августа, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством республики разобраться в ситуации с приватизацией БСК. Генпрокуратура в этот же день начала проверку отчуждения государственных акций предприятия.
Накануне Радий Хабиров исключил увод Башкирской содовой компании из-под контроля республики.
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