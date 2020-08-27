Хабиров исключил увод Башкирской содовой компании из-под контроля республики

Передача Башкирской содовой компании иному владельцу после получения республикой контрольного пакета акций невозможна. Об этом заявил в эфире телеканала РБК глава региона Радий Хабиров.

По его словам, республиканская администрация войдёт в управление предприятием и спокойно будет решать вопрос по дальнейшему поиску сырьевой базы и модернизацией производства.

Накануне президент России Владимир Путин поручил кабинету министров вместе с руководством Башкирии подробно разобраться с ситуацией вокруг БСК. Кроме того, Генеральная прокуратура по поручению Путина инициировала проверку отчуждения государственных акций компании.

Президент, в частности, заявил, что деньги, заработанные БСК, не вкладываются в развитие производства, а, в основном, выводятся в офшоры. При этом, несколько лет назад доля государства в компании неожиданно снизилась ниже контрольной.

Путин также подчеркнул, что люди, которые обратили внимание на ситуацию и выразили свое недоверие, «в значительной мере правы». Ранее на шихане Куштау около города Стерлитамак возникли народные протесты из-за планов содовой компании начать разработку горы, прошли задержания экоактивистов.

Спикер государственного собрания - курултая Башкирии Константин Толкачев заявил сегодня, что республика, потеряв контрольный пакет акций БСК, заработала экологические проблемы и раскол в обществе.

