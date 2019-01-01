Генпрокуратура арестовала подозреваемых в загрязнении «Дружбы»

Как заявил глава Минэнерго Александр Новак, по факту попадания в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже проведены первые задержания, сообщает РИА Новости.

В СИЗО доставлены четыре человека. Экспертам удалось выявить точку, через которую загрязненная нефть попала в трубопровод.

Проблема с качеством нефти, поступающей из Российской Федерации в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», возникла в середине апреля текущего года. Утром 30 апреля «Гомельтранснефть Дружба» полностью прекратила прием нефтепродуктов из России для вытеснения некачественного сырья из нефтепровода, сообщает РИА ФАН.

Ранее НСН рассказала, что президент РФ Владимир Путин потребовал изменить всю систему контроля за качеством нефти в стране в связи с инцидентом с нефтепроводом «Дружба». Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем «Транснефти» Николаем Токаревым. Глава компании доложил, что данные по поставкам некачественной нефти по трубопроводу направлены Федеральной службе безопасности. По информации Токарева, слив нефти со значительным превышением хлорорганики в нефтепровод произошёл в Самарской области, в этом виновно местное частное предприятие.

По мнению ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, ситуация могла быть инспирирована извне, чтобы навредить репутации России.

«Мы всегда гарантировали качество и своевременность поставок, и тут такой прокол. Помимо Белоруссии пострадали заводы в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, предприятие в восточной Германии, которое вообще принадлежит «Роснефти». Это будет долгая история. В тоже время, больше всего от этой истории выиграла Белоруссия. Они получили мощный аргумент в споре с Россией о возврате таможенных пошлин и о поставках бензина на наш рынок. Они ничего не хотят делать. Кроме того, они хотят получить 100 миллионов евро компенсации, это намного превышает их потери, но что-то они отсудят. Таким образом, у Минска здесь есть и политические и финансовые дивиденды. В России никто от этого не выиграл», - отметил эксперт.







