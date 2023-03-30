Гендиректор оператора «Северного потока - 2» покинет пост

Генеральный директор оператора газопровода «Северный поток - 2» - Nord Stream 2 AG - Маттиас Варниг покинет пост, сказано в сообщении компании.

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Варниг завершает свое пребывание на посту генерального директора. Он уйдет с поста в конце марта 2023 года.

Дальнейшую эксплуатацию газопровода будет осуществлять управляющий комитет во главе с администратором Transliq AG.

Варниг ранее отверг обвинения против России после взрывов на «Северных потоках». Он кивнул, отвечая на вопрос о причастности Запада к терактам.

Совет безопасности ООН 27 марта не принял резолюцию России о расследовании взрывов на газопроводах. В Кремле выразили сожаление и отметили, что РФ продолжит усилия в этом направлении, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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