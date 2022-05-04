ФРС повысила ставку до 0,75-1% годовых
4 мая 202221:23
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 0,75 - 1% годовых, говорится в сообщении регулятора.
Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС. Оно совпало с ожиданиями экономистов.
Таким образом, ФРС подняла ставку сразу на 50 базисных пунктов, чего не происходило с 2000 года.
Ранее в марте ФРС поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз на такой уровень ставка повышалась в 2006 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 093 / сут.
Умерли
376 тыс.+129 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 664 / сут.
- В ФРС заявили о возможности дальнейшего повышения ставки в этом году
- ФРС повысила ставку до 0,75-1% годовых
- «Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России
- Экс-президент Бразилии считает, что ЕС и США могли предотвратить конфликт на Украине
- Захарова посоветовала Киеву признать «сложившиеся территориальные реалии»
- В Астрахани житель Москвы осужден за мошенничество
- США изучают возможность новых санкций против РФ
- Молдавия начала учения у границы с Приднестровьем
- Адвокат: суд восстановил отчисленных за лайк студенток школы «Останкино»
- «Велкам ту зе клаб»: Симоньян поздравила Аскер-заде, Коца и Стешина с британским санкциями
4 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru