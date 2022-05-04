ФРС повысила ставку до 0,75-1% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до 0,75 - 1% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Решение было принято по итогам заседания руководства ФРС. Оно совпало с ожиданиями экономистов.

Таким образом, ФРС подняла ставку сразу на 50 базисных пунктов, чего не происходило с 2000 года.

Ранее в марте ФРС поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз на такой уровень ставка повышалась в 2006 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФРССША
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