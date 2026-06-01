Цифровые беспризорники: Как определить благополучие ребенка по аватарке в Сети
Родители иногда приходят в ужас от того, какие посты их дети размещают в соцсетях и какие аватарки ставят себе в профиль, сказала НСН Ирина Волынец.
Сегодня многие дети являются цифровыми беспризорниками, так как родители не следят, какие ресурсы посещает их ребенок и за какими блогерами он следит, сказала в пресс-центре НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
«Сегодня дети говорят о том, что время летит. Это происходит из-за того, что они много времени находятся в интернете. У них цифровое детство. Если смотреть с точки зрения здравого смысла, то у нас дети в большинстве своем являются цифровыми беспризорниками. Они в раннем возрасте получают гаджет, после чего родители не переживают, ведь ребёнок рядом. Родители не задумываются, на каких сайтах и ресурсах сидит ребёнок, кто для него является авторитетом. Родители иногда приходят в ужас от того, какие посты их дети размещают в соцсетях, от того, какие аватарки у детей! Иногда кажется, что это что-то безобидное, какое-то совпадение…. Призываю родителей посмотреть, какой аватар ставит ваш ребёнок. Уже на этом этапе можно заметить очень много странного. Как показывает практика, эта странность чаще всего расшифровывается в сторону неблагополучия», — сказала собеседница НСН.
Ранее народная артистка РФ, актриса режиссёр, педагог театра и кино Елена Цыплакова заявила в пресс-центре НСН, что онлайн-продажу никотиносодержащих изделий и алкоголя необходимо запретить на государственном уровне.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россия откроет диппредставительства на Коморах, в Гамбии, Либерии и Того
- Цифровые беспризорники: Как определить благополучие ребенка по аватарке в Сети
- Народная артистка России предложила наказывать за онлайн-продажу алкоголя и табака
- «Где торгуют, там не стреляют»: Почему бизнесмены ФРГ решили приехать на ПМЭФ
- В ЛНР украинский дрон ударил по автомобилю МЧС
- Проведут, но не пригласят: В Армении ждут искусственный референдум от ЕС
- Исследование: 65% аллергиков не могут работать более 6 часов в день
- Онлайн-соблазны повсюду: Как привить ребенку цифровой иммунитет
- Россияне смогут отслеживать судебные документы через «Госуслуги»
- Гусев призвал не допустить в России онлайн-торговлю алкоголем и табаком