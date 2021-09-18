«Газпром» заявил о выполнении всех заявок по контрактам

«Газпром» поставляет топливо по всем заявкам потребителей и заключенным ранее договорам, дополнительные поставки проводятся по мере возможностей. Об этом сообщает управление информации компании.

«Нет газа». Финансист назвал главную проблему конкурентов «Газпрома»

«"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами», - передает слова представителя «Газпрома» ТАСС.

Накануне депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию провести расследование в отношении российской корпорации. По мнению группы депутатов, рекордный рост цен на газ в Европе вызван действиями «Газпрома».

Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН назвал причины, по которым Польша отказывается продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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