«Газпром» заявил о выполнении всех заявок по контрактам

«"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами», - передает слова представителя «Газпрома» ТАСС.

Накануне депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию провести расследование в отношении российской корпорации. По мнению группы депутатов, рекордный рост цен на газ в Европе вызван действиями «Газпрома».

Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН назвал причины, по которым Польша отказывается продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.