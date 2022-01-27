«Газпром» учредил отдельную компанию для немецкой части «Северного потока - 2»
Компания-оператор Nord Stream 2 AG учредила дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для управления газопроводом «Северный поток - 2» на территории ФРГ. Об этом сообщает «Интерфакс со ссылкой на сообщение оператора.
Отмечается, что новое предприятие будет владельцем и оператором 54-километрового участка «Северный поток - 2» на территории Германии. Это было сделано в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, которое не позволяет компании-поставщику топлива быть также оператором.
«Теперь компания Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации», - заявили представители новой компании.
Офис Gas for Europe GmbH находится в городе Шверин, а его управляющим директором стал Рейнхард Онтид (Reinhard Ontyd), который ранее был коммерческим директором Nord Stream 2 AG.
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