«Газпром» учредил отдельную компанию для немецкой части «Северного потока - 2»

Компания-оператор Nord Stream 2 AG учредила дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для управления газопроводом «Северный поток - 2» на территории ФРГ. Об этом сообщает «Интерфакс со ссылкой на сообщение оператора.

Отмечается, что новое предприятие будет владельцем и оператором 54-километрового участка «Северный поток - 2» на территории Германии. Это было сделано в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ, которое не позволяет компании-поставщику топлива быть также оператором.

«Теперь компания Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации», - заявили представители новой компании.

Офис Gas for Europe GmbH находится в городе Шверин, а его управляющим директором стал Рейнхард Онтид (Reinhard Ontyd), который ранее был коммерческим директором Nord Stream 2 AG.

