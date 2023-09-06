«Газпром» заявил, что категорически не согласен с заявлениями Молдавии о долге

Уточняется, что отчет аудитора не был утвержден наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как ранее договорились «Газпром» и молдавское правительство. Кроме того, Кишинев единолично утвердил аудитора и условия тендера на закупку его услуг, не согласовав свои действия с «Газпромом» и «Молдовагазом».

В «Газпроме» отметили, что задолженность подтверждена документами, подписанными российским предприятием и «Молдовагазом», а также соответствующими решениями международного арбитража.

Пресс-служба «Газпрома» указала на готовность отстаивать свои права «всеми возможными способами» и впредь.

Ранее руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник заявил, что Молдавия может предъявить свои «радикальные» претензии по долгам «Газпрому» только через суд, что будет означать полный разрыв отношений с российской компанией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

