«Газпром» заявил, что категорически не согласен с заявлениями Молдавии о долге
Аудит, выполненный Кишиневом, никак не повлияет на обоснованность и размер задолженности Молдавии перед «Газпромом» на сумму $709 млн, так как его провели вопреки всем договоренностям. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».
Уточняется, что отчет аудитора не был утвержден наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как ранее договорились «Газпром» и молдавское правительство. Кроме того, Кишинев единолично утвердил аудитора и условия тендера на закупку его услуг, не согласовав свои действия с «Газпромом» и «Молдовагазом».
В «Газпроме» отметили, что задолженность подтверждена документами, подписанными российским предприятием и «Молдовагазом», а также соответствующими решениями международного арбитража.
Пресс-служба «Газпрома» указала на готовность отстаивать свои права «всеми возможными способами» и впредь.
Ранее руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник заявил, что Молдавия может предъявить свои «радикальные» претензии по долгам «Газпрому» только через суд, что будет означать полный разрыв отношений с российской компанией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru